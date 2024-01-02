ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد ثنائية محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من البريميرليج.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألقه ليساهم بقوة في فوز كتيبة المدرب يورجن كلوب إذ أحرز هدفين في الدقيقتين 49 و86 من ركلة جزاء، بينما صنع هدفا آخر.

وسجل الهدفين الآخرين للريدز كورتيس جونز وكودي جاكبو في الدقيقتين (74 و78)، فيما أحرز ألكسندر إيزاك (54) وزفن بوتمان (81) هدفي نيوكاسل.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح صلاح ثالث لاعب يشترك في أكثر من 20 هدفا (تسجيل وصناعة) في 7 مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي.

وفعل الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام السابق، الأمر نفسه في 9 مواسم من 2014-2015 حتى الموسم الماضي، ومن قبلهما وقع قائد آرسنال الأسبق تييري هنري على الرقم ذاته في 7 مواسم متتالية (من 1999-2000 إلى 2005-2006).

ويعتلي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، بعدما خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل.

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى

1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 14 هدفا.

3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 12 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

6- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف

7- أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

8- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 9 أهداف.

9- كولر بالمر - تشيلسى - 8 أهداف.

10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.

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