أوباما يحسم قراره حول تجديد عقده مع الزمالك

حسم اللاعب يوسف أوباما نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلم”كورة 365″ أن مسؤولي نادي الزمالك فتحوا بالفعل مفاوضات قوية مع يوسف أوباما لجسم تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة القادمة.

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ورحب أوباما على تجديد عقده مع الفارس الأبيض مؤكدًا أنه لم ولن يشترط من أجل التوقيع على عقود جديدة مع الفريق القاهري في الأيام المقبلة.

وجدير بالذكر أن رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الثلاثاء في السابعة مساءً.