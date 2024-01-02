الصور السبب.. أول قرار للمصري بعد أحداث الشغب في مباراته مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف ياسر يحيى عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أول قرار بعد أحداث الشغب الذي صدر بين جماهير المصري والإسماعيلي على هامش مباراة الأمس.

وكان المصري البورسعيدي تعادل مع الإسماعيلي أمس بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري، وشهدت أحداث شغب واشتباك بالأيدي بين الجمهورين عقب انتهاء المباراة.

وقدم ياسر يحيى اعتذاره عن المشهد الذي ظهر في مدرجات المباراة مؤكدا خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك اتجاه لإصدار بيان مشترك من مجلس إدارة الناديين لتوضيح الأمور.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي المصري: "الأزمة بين الجمهورين كانت بسبب رغبة الجمهورين التقاط صور تذكارية، لكن تسجيل هدف المصري ثم الإسماعيلي وسخونة المباراة تسببت في تراشق بين الجمهورين".

وأضاف: "أشجع الإسماعيلي بعد حبي للمصري وأقد الاعتذار مرة أخرى عن المشهد الذي ظهر في مدرجات برج العرب".