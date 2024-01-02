"الأكثر تهديفًا".. لماذا يجب على بلماضي متابعة الاتحاد السكندري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تنتظر الجماهير العربية، ضربة بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأفريقية 2023، في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

وتشهد بطولة الأمم الأفريقية القادمة تواجد، 5 منتخبات عربية، وهم مصر، الجزائر، تونس، المغرب، وموريتانيا.

وبالنظر لمجموعة الجزائر نجد أنها تتواجد في المجموعة الرابعة رفقة، بوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا.

وتعتبر المجموعة الرابعة هي المجموعة الوحيد التي تشهد تواجد منتخبين عربيين، وهما الجزائر وموريتانيا.

وفي سلسلة عين على منافسي العرب، نقوم بدارسة أهم مفاتيح اللعب للفرق المنافسة للفرق العربية، واليوم يأتي دور منتخب أنجولا.

التصنيف

يأتي المنتخب الأنجولي في المركز الـ117 بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

تحتوي قائمة منتخب أنجولا على عددًا من اللاعبين المحترفي، في إيطاليا والبرتغال ومصر وتركيا.

مبالا نزولا

يأتي على رأس قائمة أخطر لاعبي منتخب أنجولا مبالا نزولا المحترف في فريق فيورنتينا الإيطالي.

نزولا هو الأعلى قيمة سوقية في المنتخب الأنجولي، بمبلغ قدره 10 مليون دولار.

وشارك نزولا في في 25 مباراة حتى الآن مع فريقه الإيطالي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

ويشغل اللاعب مركز المهاجم الصريح، ويعتبر أهم أسلحة المنتخب الانجولي.

زيتو لوفومبو

ننتقل لثاني أخطر اللاعبين في المنتخب الأنجولي وهو المهاجم، زيتو لوفومبو.

زيتو لوفومبو هو لاعب لفريق كالياري الإيطالي، وبالتالي أهم مفاتيح لعب المنتخب الأنجولي تحترف إيطاليا.

شارك زيتو في 18 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع مثلهم.

ويعتبر زيتو من اللاعبين صغار السن، حيث إنه 21 عامًا فقط.

وتصل القيمة السوقية لزيتو إلى 66 مليون دولار حسب موقع ترانسفير ماركت.

مابولولو

ثم ننتقل للاعب الثالث والمعروف لدى الشارع المصري وهو، مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

مابولولو هو صاحب أعلى معدل تهديفي بين مهاجمي المنتخب الأنجولي، حيث شارك في 7 مباريات بالدوري الدوري المصري، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف.

وتبلغ القيمة السوقية لمابولولو 800 ألف دولار في التوقيت الحالي.

وشارك مابولولو في 19 مباراة مع المنتخب الأنجولي من قبل سجل خلالهم 6 أهداف.

البطولة السابقة

ولم تصعد انجولا لبطولة أمم أفريقيا 2021، الماضية بعد الخروج من التصفيات.

وتواجد منتخب أنجولا في المركز الأخير في المجموعة التي صعدت منها جامبيا والجابون.