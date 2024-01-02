شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات فى أزمة إيقاف قيد الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك في حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، كما يجرى مسئولو الزمالك حاليا إجراءات سداد حق رعاية سامسون أكينولا لدى نادى ليون النيجيرى، بالاضافة إلى انفراجة فى غرامة شيكابالا لدى سبورتنج لشبونة البرتغالى، والغرامة المستحقة لصالح الغانى اتشمبونج لاعب الفريق السابق.

ونجح الزمالك فى سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.

ويكثف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جهوده فى المفاوضات مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على موافقة الأخير على تقسيط الغرامة المستحقة على القلعة البيضاء، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.

وأكد عضو مجلس الزمالك أن الأمور تقترب من الحسم مع النادى البرتغالى، إلا أن هناك بعض الأمور التي يجرى التفاوض حولها، ومن المتوقع أن يشهد الملف متغيرات بنهاية الأسبوع الجارى.