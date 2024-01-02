شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد يعلن رحيله رسميا عن نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامرعبد الحميد نجم الزمالك، رحيله رسميا عن منصبه كمديرا لقطاع الاستثمار والإكاديميات الخارجية بالنادى، و ذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى.

وكتب عبد الحميد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" بعد إجتماعي مع الكابتن حسين لبيب منذُ أكثر من أسبوعين وعدم التَّوصُّل إلي رؤية للاستمرار في العمل تَخدِم نادي الزمالك … أعلن رحيلي كمديرا لقطاع الاستثمار والأكاديميات الخارجية والتجهيزي... متمنيا لهم التوفيق. وسأظل مساندا وداعما لكيان نادي الزمالك من الخارج كإبن من أبنائه علي مدار ٤٢عاما داخل جدرانه... عاش الزمالك بجمهوره وأبنائه المخلصين"



تامر عبد الحميد

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.