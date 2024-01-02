شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق. وجاءت قائمة أغلى 11 لاعباً في المنتخب كالتالي: منتخب مصر: 131 مليون و400 ألف يورو عمر مرموش: 15 مليون مصطفى محمد: 9 ملايين يورو محمود تريزيجية: 9 ملايين يورو أحمد سيد زيزو: 5 ملايين يورو محمد النني: 4 ملايين و500 ألف يورو محمد عبد المنعم: 3 ملايين يورو محمد الشناوي: 2 مليون و500 ألف يورو أحمد حجازي: 2 مليون و500 ألف يورو إمام عاشور: 2 مليون يورو حمدي فتحي: 2 مليون يورو

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