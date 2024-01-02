شوبير يوضح: لماذا تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة عمر كمال عبدالواحد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد من مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح الثلاثاء، إن "الأهلي خلص أول صفقاته بشكل نهائي، اعتبروا عمر كمال عبدالواحد لاعبا في النادي الأهلي بشكل رسمي، لكن يتبقى فقط رتوش بسيطة للغاية".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "القلعة الحمراء أنهت كل شيء مع عمر كمال، أما الإعلان وصور الصفقة قد تكون بعد ساعات أو أيام قليلة جدا، لكن الصفقة خلصت، ومتأخرة بسبب موضوع صلاح محسن".

وشدد الإعلامي على أنه يتبقى فقط اتفاق الأهلي ومودرن فيوتشر مع اللاعب صلاح محسن، من أجل الحصول على توقيعه.

ولفت إلى أن صلاح محسن "يرغب في الرحيل نهائيا، ويرفض الإعارة، وبرر ذلك بأن حظه وحش في الأهلي، وهو في الإمارات حاليا وسيعود لإنهاء كل شيء، كما سيحصل فيوتشر على ثنائي من فرق الشباب داخل الأهلي".

جدير بالذكر أن «الوطن سبورت» قد انفرد بتوقيع عمر كمال عبدالواحد للأهلي، خلال تواجد الفريق واللاعب في الإمارات، لخوض بطولة السوبر المصري للأبطال.