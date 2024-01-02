طارق العشرى يحدد برنامج الاتحاد السكندرى استعدادا للمشاركة فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يحدد طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري برنامج فريقه في الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من خوض مباراته أمام الداخلية أول أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي سيتخللها حصول اللاعبين على فترة راحة قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية.

ويناقش طارق العشري مع معاونيه خطة التحضير قبل المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي ستقام خلال فترة توقف الدوري الطويلة، لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، حيث سيحدد برنامج بدني مكثف من أجل الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية خاصة حساسية المباريات التي وصل لها لاعبيه، من أجل مواصلة العروض القوية في مسابقة كأس الرابطة.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الاتحاد السكندري عن تلقي أحمد الشيخ لاعب الفريق، عرضا من نادي الهلال الليبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة؛ لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن هناك اهتماما من أندية سعودية للتعاقد مع الشيخ، ولكن لم تصل عروض رسمية للنادي حتى الآن، مشيرا إلى أن مسئولي نادي الاتحاد يدرسون العروض المقدمة قبل تحديد القرار النهائي.

وشدد المصدر على أن نادي الاتحاد سيأخذ في الاعتبار مصلحة النادي واللاعب وسيقف بجوار اللاعب لمساعدته، من أجل استعادة تألقه في الملاعب، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وانضم أحمد الشيخ إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وسبق أن لعب الشيخ لأندية تليفونات بني سويف والمقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري وبريبرام التشيكي وأخيرا الاتحاد السكندري.