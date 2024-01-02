شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود حسين الشحات مع عودة التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى في تدريبات فريقه بشكل طبيعى في 11 يناير الجاري بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب معاناته من شد بسيط في عضلة السمانة.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يُعاني منها حسين الشحات لاعب الفريق بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً.

وأوضح الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، أن الشحات يعاني من شد بسيط في عضلة السمّانة، وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري.

وعانى الشحات من الإصابة بشد فى السمانة كانت سببا فى خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر فى اختيار القائمة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، حسب تأكيدات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

وتعرض الشحات للإصابة في مباراة الأهلي وموردن فيوتشر التي أقيمت في نهائي السوبر المصري بالإمارات وإنتهت بفوز الأهلي 4/1 ، حيث إضطر اللاعب لمُغادر الملعب للإصابة.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.