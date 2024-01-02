غيابات مؤثرة في قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الصقور النهائية لمنافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي سيخوضها منتخب الصقور خلال بداية العام الجاري.

وشهدت القائمة غياب عددًا من الأسماء البارزة في الكرة السعودية وعلى رأسها سلمان الفرج نجم الهلال وعبد الإله العمري مدافع النصر والحارس محمد العويس للإصابة والحارس الكبير عبدالله المعيوف الذي اعتزل اللعب دوليًا مؤخرًا.

كما شهدت القائمة مفارقة غريبة بغياب أكثر الأظهرة السعوديين مساهمة بالأهداف في الموسم الجاري وهم محمد البريك لاعب نادي الهلال والذي ساهم في 12 هدفًا، وسلطان الغنام لاعب نادي النصر الذي ساهم في 12 هدف أيضًا.

كما شهدت القائمة غياب اللاعب الشاب معاذ فقهيي، وتم استبعاد خالد الغنام لاعب النصر من القائمة النهائية.

قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيل 2023 :