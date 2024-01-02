موقف غامض و14 مباراة مؤجلة.. هل ينتهي الدوري المصري في موعده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحوم الشكوك حول انتهاء الدوري المصري بنسخته الحالية في الموعد المحدد، في ظل كثرة المباريات المؤجلة وفترات التوقف.

الدوري المصري سيتوقف لمدة تزيد عن شهر بسبب كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تعود عجلة الدوري المصري للدوران يوم 13 فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من الدوري، التي بدأت في 18 سبتمبر الماضي، وصلت إلى الجولة الـ11 منقوصة من 14 مباراة مؤجلة.

وتم تأجيل مباراة في الجولة الخامسة، و4 مباريات في الثامنة، ولقاء في التاسعة، و4 في العاشرة، ومثلها في الـ11.

هل ينتهي الدوري المصري في موعده؟

وفقا لما أكده مسؤولو رابطة الأندية المحترفة في أوقات سابقة، فإن خطتهم هي إنهاء الموسم الحالي من الدوري بنهاية شهر يوليو 2024.

وبات موعد بداية ونهاية موسم الدوري ملفا معقدا بالنسبة للرابطة واتحاد الكرة، في ظل تلاحم المواسم وارتباك الجدول في السنوات الأخيرة.

أحدث ما ورد في هذا الملف جاء على لسان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الذي قال مساء الأحد الماضي في تصريحات لقناة "DMC": "إن شاء الله سنتمكن من إنهاء الدوري المصري في موعده المحدد رغم كل الأمور التي أثرت على أجندة المسابقة من بينها إقامة بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي أراها غير مفيدة".

وأضاف: "كنا نرغب في إقامة بطولة الدوري بالنظام البلجيكي لاختصار شهر ونصف من عمر المسابقة لكن الأندية رفضت هذا الاقتراح".

النظام البلجيكي الذي يقصده دياب، والذي تحدث عنه أيضا عامر حسين المشرف على المسابقات بالرابطة، يقضي بإقامة دور واحد للدوري، على أن يتم تحديد البطل من خلال دوري مصغر بين أصحاب المراكز المتقدمة.

في اليوم التالي قال دياب في تصريحات لقناة "صدى البلد": كان هدفنا نهاية الدوري في 30 يوليو لكن حدث تأجيل بناء على طلب روي فيتوريا (مدرب منتخب مصر)، لذا فإن عمر الدوري قد يمتد لأيام قليلة، وسنحاول إنهاء المسابقة في توقيت مناسب".

وأتم: "سنسعى لبدء الموسم الجديد في موعد أفضل من الموسم الحالي".