للمرة السابعة.. لعنة تطارد صلاح قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أهدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ركلة جزاء مساء أمس الإثنين، أمام فريق نيوكاسل خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب آنفيد، ضمن مباريات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 22 بعد عرقلة لويس دياز داخل منطقة الجزاء، وحاول محمد صلاح تسديدها بقوة إلا أن الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، تصدى لها ببراعة.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لمحمد صلاح قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد من خلاله لمباريات أمم أفريقيا 2023 التي ستنطلق في 13 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينضم صاحب الـ32 عاما لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة من أجل بدء رحلة البحث عن اللقب الغائب منذ عام 2010.

وعانى محمد صلاح من عقدة خلال هذا الموسم وهي إهدار ركلات الجزاء التي قد يحتاجها منتخب مصر في مباريات دور خروج المغلوب، ففي الموسم الحالي نفذ النجم المصري 6 ركلات جزاء، سجل منها 4 أهداف بواقع 3 في بريميرليج وواحدة في الدوري الأوروبي، فيما أهدر ركلتين أمام بورنموث ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

الغريب في الأمر أن محمد صلاح أهدر الركلتين على ملعب آنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، ووصل إجمالي ركلات الجزاء التي أهدرها محمد صلاح في مسيرته التي بدأت مع ليفربول صيف 2017، إلى 7 ضربات، على النحو الآتي:

ضد هدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي في 28 أكتوبر 2017

ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا في 15 سبتمبر 2021

ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 28 ديسمبر 2021

ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في 11 مارس 2023

ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي في 9 أبريل 2023

ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في 19 أغسطس 2023

ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في 1 يناير 2024