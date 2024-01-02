شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس و الجمعة المقبلين.

وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، و تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.