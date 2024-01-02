ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل برباعية.. وقائمة الهدافين بعد هدفي صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة في لقاء الجولة 20 من عمر المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 محتلاً الصدارة، وسط منافسة من استون فيلا وآرسنال ومانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4-أرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينجهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول، ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد تسجيله هدفين في فوز الريدز، 4-2 على نيوكاسل.

سجل صلاح هدفين أمام نيوكاسل رفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بالتساوى مع هالاند نجم مانشستر سيتى

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى

1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 14 هدفا.

3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 12 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

-6 هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف

7-أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

8- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 9 أهداف.

9- كولر بالمر - تشيلسى - 8 أهداف.

10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.