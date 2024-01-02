ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل برباعية.. وقائمة الهدافين بعد هدفي صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة في لقاء الجولة 20 من عمر المسابقة.
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 محتلاً الصدارة، وسط منافسة من استون فيلا وآرسنال ومانشستر سيتي.
ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024
1- ليفربول 45 نقطة
2- أستون فيلا 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 40 نقطة
4-أرسنال 40 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة
6- وست هام يونايتد 33 نقطة
7- مانشستر يونايتد 31 نقطة
8- برايتون 30 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
10- تشيلسي 28 نقطة
11- وولفرهامبتون 28 نقطة
12- بورنموث 25 نقطة
13- فولهام 24 نقطة
14- كريستال بالاس 21 نقطة
15- نوتينجهام فورست 20 نقطة
16- برينتفورد 19 نقطة
17- إيفرتون 16 نقطة
18- لوتون تاون 15 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
تصدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول، ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد تسجيله هدفين في فوز الريدز، 4-2 على نيوكاسل.
سجل صلاح هدفين أمام نيوكاسل رفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بالتساوى مع هالاند نجم مانشستر سيتى
ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى
1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.
2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 14 هدفا.
3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 12 هدفا.
4- سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.
5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.
-6 هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف
7-أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.
8- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 9 أهداف.
9- كولر بالمر - تشيلسى - 8 أهداف.
10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.