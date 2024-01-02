أنشيلوتي يوجه رسالة للاتحاد البرازيلي بعد التجديد لريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد رسالة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد تجديد تعاقده مع الميرينجي خلال الأيام القليلة الماضية الماضية.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت بإن أنشيلوتي سيكون مدربًا للمنتخب البرازيلي خلال الصيف المقبل، لكن المدرب الإيطالي جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2026 المقبل.

وأكد أنشيلوتي أنه سعيد بتجديد تعاقده مع ريال مدريد، حيث سيكون الأخير له مع الفريق المدريدي، لكن العام الجاري 2024، مشيرًا إلى أنه يرغب في البقاء في ريال مدريد حتى نهاية العمر.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مايوركا، حيث قال: "بالتأكيد لدي سعادة كبيرة بتجديد عقدي مع ريال مدريد، سيكون هذا العقد الأخير، لا يزال بإمكاني البقاء هنا حتى 2026 بالفعل، ولكن هذا هو العام الأخير لي، أريد أن أبقى مدربًا لريال مدريد طوال العمر".

وتابع: "الكل أعلن عن أنني أجريت اتصالات مع رئيس الاتحاد البرازيلي، وأخبرته أنني ممتن لاهتمامهم وسعيد وشرفني كثيرًا إظهار هذا الاهتمام للتعاقد معي، لكن في ذلك الوقت أنا أريد الاستمرار في ريال مدريد، سارت الأمور كما أردت وهي البقاء في ريال مدريد".

ومن المقرر أن يبدأ أنشيلوتي رحلة اختيارات صفقات الميركاتو الشتوي مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي يرغب في ضم عدد من اللاعبين على أعلى مستوى.