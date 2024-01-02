مدرب الإسماعيلي يكشف سبب التعادل أمام المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن أن الدراويش حاول بقوة الفوز أمس أمام المصري البورسعيدي خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز من أجل تحسين مركز النادي هذا الموسم فى جدول الترتيب.

وتحدث حمد إبراهيم فى تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" كنا الأقرب للفوز أمام النادي المصري، ودرسنا مبارياته الأخيرة جيدًا وعملنا على وجود فرص هجومية خطيرة لنا، ولكن التسرع تسبب فى التعادل.

وتابع:" التسرع الذي أدي للتعادل بسبب موقف النادي فى جدول الدوري وطبيعي اللاعبين مضغوطين بشدة من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

وأضاف:" نسعي خلال المرحلة المقبلة لتحسين النادي الإسماعيلي فى جدول ترتيب الدوري من أجل أن يعود لمكانته الطبيعية فى المنافسة.

وأختتم:" المنظر السئ الذي شاهدناه أمس بين الجماهير فى مباراة الإسماعيلي والمصري لابد أن لا يحدث أبدًا وهم قلة من الجماهير لا تعبر مطلقًا على قيمة الناديين، ولابد من أن يكون هناك هدوء وأن يكون هناك استمتاع بالكرة فقط.

وبذكر أن مباراة المصري والإسماعيلي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.