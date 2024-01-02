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محمد صلاح يكرر إنجاز هنري وهاري كين في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

تمكن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تكرار إنجاز الثنائي تيري هنري وهاري كين في بطولة ، بعد تألقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وشهدت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، تألق كبير لـ محمد صلاح.

وقام صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

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ورفع محمد صلاح، رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا وصنع 8 آخرين خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وطبقًا للحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، فإن محمد صلاح، أصبح ثالث لاعب يتمكن من المساهمة في أكثر من 20 هدفًا في أول 20 جولة من البطولة، لمدة 7 مواسم متتالية.

وأوضح أن صلاح حقق ذلك بعد تيري هنري أسطورة آرسنال، ومهاجم توتنهام السابق هاري كين.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وسجل 151 هدفًا وصنع 70 آخرين في 238 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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