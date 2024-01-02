الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا.. مبلغ ضخم للبطل

ينطلق العرس الأفريقي الأكبر في القارة السمراء، بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة العديد من النجوم والمنتخبات الكبرى في منافسة قد تكون الأقوى في تاريخ القارة السمراء.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما ستختتم كأس الأمم الأفريقية التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

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ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من: كاب فيردي وغانا وموزمبيق.

يتم توزيع الجوائز المالية على النحو الآتي:

الترتيب – الجائزة المالية

المركز الأول – 5 ملايين دولار

المركز الثاني – 2.27 مليون دولار

المركز الثالث – 2.2 مليون دولار

المركز الرابع – 2.2 مليون دولار