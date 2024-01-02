نجم بايرن ميونخ على رادار عمالقة الدوري الإنجليزي

يجذب اللاعب الألماني جوشوا كيميتش، نجم نادي بايرن ميونخ اهتمام عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز لضمه خلال الفترة القادمة.

ويتألق جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ وقد ساهم في تحقيق العديد من الألقاب على مدار السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن ليفربول ومانشستر يونايتد مهتمان بالتعاقد مع جوشوا كيميتش.

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ويستهدف برشلونة ومانشستر سيتي التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ وفي صيف 2024 سينتهي عقد اللاعب مع البافاري.

ولم يتوصل بعد جوشوا كيميتش لشروط جديدة مع بايرن ميونيخ، وكان قد ارتبط بشدة بالانتقال للبلوجرانا حيث يعد تشافي هرنانديز أكثر المعجبين بضمه.

ولعب كيميتش صاحب الـ 28 عاماً هذا الموسم 11 مباراة في البوندسليجا وسجل هدف واحد وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بايرليفركوزن المتصدر ومازال لديه مباراة مؤجلة.