شكرا لقرائتكم خبر عن السكة يهزم وى 4 / 2 .. والقناة يتعادل مع راية فى الجولة الـ15 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز السكة الحديد على وى 4/2 في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الـ15 لدورى القسم الثانى أ ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 24 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر .

في الوقت نفسه تعادل القناة مع راية 0/0 بملعب القناة بالإسماعيلية ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 24 نقطة في المركز الخامس ، كما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الثامن، كما استطاع دكرنس الفوز على النجوم 3 / 2 رافعا رصيده إلى 19 نفطة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 12 نقطة.

كما تعادل حرس الحدود مع بروكسى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ليفقد نقطتين في سباق الصدارة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ومازال في مركز الوصافة ، بينما رفع بروسكى رصيده إلى 21 في المركز العاشر .