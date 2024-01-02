شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب يقترب من قيادة فاركو فنيًا أمام بيراميدز بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسود الاتجاه في نادي فاركو إلى استمرار أحمد خطاب الذي يقود تدريبات الفريق بعد رحيل خالد جلال، مع الفريق في مباريات كأس الرابطة التي يخوضها فاركو في مجموعة قوية ويستهلها بمواجهة بيراميدز 10 يناير الجاري.

واستقر مجلس إدارة نادي فاركو بشكل مبدئي على منح الفرصة لأحمد خطاب، لقيادة الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة في كأس الرابطة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويواصل فريق فاركو تدريباته اليومية تحت قيادة أحمد خطاب، الذى أسند له النادي قيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لكأس الرابطة، لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لخالد جلال.

وتقدم خالد جلال، المدير الفني لفاركو، باستقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري، وخسر نادي فاركو أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ودخل حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لعدد من الفرق المصرية، الترشيحات لتولى منصب المدير الفنى لفريق فاركو هذا الموسم، وتلقي نادي فاركو عددا كبيرا من الترشيحات إلى جانب حلمى طولان، وهناك عدد من المرشحين الآخرين لتولى تدريب الفريق منهم حسام حسن وشوقي غريب، ولكن يبدو حلمى طولان هو الأقرب