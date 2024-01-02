شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المحلة استعدادا للتعدين بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين وضمت 21 لاعباً هم : عمرو شعبان , محمود الحضري , أحمد فوزي في حراسـة المرمى - عمرو الجزار - علي عبـاس - أوشــا - محمد جــابــر - محمود مسعد - أحمد طـارق - محمد أبو الحمد - حسـام حسن - محمود غالي - أحمد حجي - عموري - رجب مارو - أحمد مجدي - شيكـو محارب - عمرو مصطفى - عبده يحيى - مصطفى ديشـا - تشارلز باسي .

ويحتل غزل المحلة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة ، بعد تراجع نتائج الفريق فجأة خلال المباريات الأربع الأخيرة والتى تعادل فيها جميعا وهو ما أدى لتأخر الترتيب ، ويحتاج الفوز غدا بأى نتيجة من أجل العودة مرة أخرى لأجواء المنافسة .