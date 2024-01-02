بوروسيا دورتموند يستهدف التعاقد مع منبوذ مانشستر يونايتد

يسعى نادي بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الجاري.

آشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جادون سانشو من مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورتس” الألمانية فإن بوروسيا دورتموند قدم عراضً إلى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات جادون سانشو على سبيل الإعارة.

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وينتظر فريق بوروسيا دورتموند موافق مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة في أقرب وقت.

وأوضحت الشبكة أن بوروسيا دوتموند يستهدف التعاقد مه سانشو بالإضافة إلى ظهير أيسر جديد للفريق.

وأصبح من المؤكد رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد في يناير بسبب أزمته مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج والتي ابعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.