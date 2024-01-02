باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم نجم مانشستر سيتي

ارتبط فريق باريس سان جيرمان في الساعات الماضية بالتعاقد مع كالفين فيليبس نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين باريس سان جيرمان ونجم مانشستر سيتي لتعزيز خط وسط النادي الفرنسي.

وبحسب الصحفي البريطاني الشهير”بن جاكوبس” فإن باريس سان جيرمان لا يفكر في ضم كالفين فيليبس على الرغم من التقارير الصحفية الأخيرة.

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ولا يمانع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من رحيل اللاعب الذي لا يجد فرصة أساسية للعب مع فريقه بشكل منتظم.

ويفضل بيب جوارديولا الاعتماد على خيارات أخرى في خط الوسط حيث يلعب رودري بدلاً من النجم الإنجليزي الدولي الذي مازال يحافظ على حظوظه مع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

ولا يعد باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي ارتبط بضم نجم مانشستر سيتي، وقد ربطت تقارير صحفية أيضاً اللاعب بالانتقال لأندية داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة خلال 19 جولة.