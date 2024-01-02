موعد مباراة مصر وموزمبيق فى أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.