شكرا لقرائتكم خبر عن 13 هدفا حصيلة أهداف اليوم الأول للجولة الـ15 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الـ15 لدورى المحترفين إحراز 13 هدفا في المباريات الأربع التي أقيمت عصر اليوم.

وكانت مباراة وى والسكة الحديد قد شهدت 6 أهداف بعد انتهائها بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام، ليحتل السكة الحديد المركز الرابع بجدول الترتيب للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة برصيد 24 نقطة.

وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية:

وى 2 - 4 السكة الحديد

القناة 0 - 0 راية

دكرنس 3 - 2 النجوم

حرس الحدود 1 - 1 بروكسى