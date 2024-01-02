نجوم قطبي العاصمة بين التألق والإخفاق مع أنديتهم الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن بعض الأندية صدمت جماهيرها بالاستغناء عن بعض النجوم للبحث عن البديل الأفضل قبل انطلاق موسم 2023-2024 ، وفيما اعترضت تلك الجماهير إلا أن الأندية أصرت على رحيلهم.

واستعاد عدد كبير منهم تألقه مع ناديه الجديد فيما ما زال بعضهم الآخر يقدم مستويات باهتة أو ما زالت الإصابات تلاحقه، ولكنهم سيظلون دائما في ذاكرة الجماهير السعودية.

ونستعرض ما وصل له هؤلاء اللاعبين الأجانب الذين رحلوا عن أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موسى ماريجا

واصل النجم المالي موسى ماريجا تألقه في الملاعب الخليجية، بعدما انتقل من الهلال إلى الشارقة الإماراتي في صيف 2023.

ماريجا لعب 18 مباراة في جميع البطولات، واستطاع أن يسجل 7 أهداف ويصنع هدفا وحيدا.

ماتيوس بيريرا

على الرغم من الهالة الإعلامية التي صاحبت توقيعه للهلال إلا أنه لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار مع الزعيم، مما حدا بالهلال إلى إعارته إلى صفوف كروزيرو البرازيلي خلال صيف 2023، بعدما عاد من إعارته الأولى إلى نادي الوحدة الإماراتي.

وواصل بيريرا تقديم المستوى الباهت الذي اعتاد عليه جمهور الهلال، ليواصل معاناته، حيث لعب 15 مباراة سجل هدفا واحدا وصنع مثله فقط!

جيسلان كونان

بعد أن تعاقد نادي النصر مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، قرر على الفور التخلص من النجم الإيفواري جيسلان كونان، لينتقل إلى الفيحاء.

وظهر كونان بمستوى باهت منذ انتقاله إلى الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك في 22 مباراة، وصنع خلالها 3 أهداف فقط.

أوغستين روسي

بعد فترة غير موفقة تمت إعارته فيها إلى النصر، عاد مرة أخرى الحارس الأرجنتيني روسي إلى صفوف فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى فلامنجو البرازيلي في صيف 2023.

ونجح روسي في استعادة مستواه وتألقه بعد فترة باهتة جدا مع النصر، حيث شارك مع الفريق في 15 تلقى فيها 12 هدفا، وخرج من 8 مباريات دون استقبال أي أهداف «كلين شيت».

أوديون إيغالو

على الرغم من تراجع مستواه عن المواسم الماضية، ولكن يبقى النجم النيجيري أوديون إيغالو عاشقا لهز شباك المنافسين، حيث واصل هوايته المفضلة بعد رحيله عن الهلال والانتقال إلى الوحدة.

ونجح إيغالو في تسجيل 9 أهداف خلال 16 مباراة، ليحافظ على مكانته ضمن قائمة أفضل المهاجمين في دوري روشن السعودي.

جوستافو كويلار

انتقل الكولمبي صاحب الـ30 عاما من الهلال إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقد اعترضت كثيرا الجماهير الهلالية على رحيل اللاعب والذي كان حينها أفضل محاور الهلال، ليصبح بعدها أحد أهم العناصر بالشباب.

ويشارك كويلار بصفة أساسية في صفوف الشباب، حيث يعد من أهم اللاعبين في صفوف الفريق، ويشكل ثنائيا رائعا مع الأرجنتيني إيفر بانيجا في وسط الليوث.

كارييو وفييتو

يقود الثنائي أندريه كارييو ولوسيانو فييتو لاعبا الهلال، فريقهما القادسية لتصدر ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة السعودي، وسط نتائج رائعة.

كارييو نجح في تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف في 13 مباراة، بينما فييتو سجل 8 أهداف وصنع هدفين، ويقدم مستوى أكثر من رائع.

فينسنت أبو بكر

يعاني النجم الكاميروني أبو بكر خلال الوقت الحالي مع ناديه بشكتاش التركي، بسبب بعض المشاكل الأخلاقية.

أبو بكر لعب الموسم الحالي 12 مباراة سجل 4 وصنع 1، ولكن تراجع مستواه بشكل كبير، كما أنه غاب عن تدريبات لفريق، لتهاجمه الجماهير، وتتخذ إدارة ناديه قرارا بإيقافه لأجل غير مسمى.

ألفارو جونزاليس

على الرغم من تألقه مع نادي النصر الموسم الماضي، ومطالبات الجماهير باستمراره، إلا أن إدارة العالمي قررت التخلص من المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لينتقل إلى القادسية في دوري يلو.

ويقدم جونزاليس موسما رائعا مع نادي القادسية في دوري يلو، حيث أسهم بشكل كبير في صدارة الفريق لدوري روشن السعودي.

جلال الدين ماشاريبوف

لم يتغير مستوى ماشاريبوف كثيرا عما كان فيه مع النصر، وذلك رفقة فريقه الحالي بانسيريكوس اليوناني، حيث ظل مستواه متراجعا.

ماشاريبوف شارك في 7 مباريات وصنع هدفا وحيدا، ولم يقدم أي إضافات تذكر.

بيتي مارتينيز

عاد مرة أخرى مارتينيز إلى ناديه السابق ريفر بليت، وذلك بعد أن قرر النصر التخلص منه خلال صيف 2023، بسبب كثرة إصاباته.

واستمر الوضع على ما هو عليه رفقة ريفربليت، حيث لم يشارك منذ بداية الموسم حتى الآن إلا في 6 مباريات، وسجل هدفا وحيدا، وتطارده الإصابات.

جانج هيون سو

بعد أن تعافى النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو من سرطان الغدة الليمفاوية، أعلن نادي الهلال عن إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وانتقل جانج إلى صفوف الغرافة القطري خلال شهر نوفمبر الماضي، ليُشارك مع الفريق في 3 مباريات في بطولة دوري نجوم قطر ويظهر بشكل جيد.