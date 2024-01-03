اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يخوض مرانه الأول على ملعب العاصمة الإدارية، وشاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول، وهشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية، وأحمد سليمان: الألمانى فرانكو فودا معروض على الزمالك لقيادة فريق الكرة.

يستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور

وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا.

أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو

محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.

تطورات فى أزمة إيقاف قيد الزمالك.. تعرف عليها