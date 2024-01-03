شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يخوض مرانه الأول على ملعب العاصمة الإدارية، وشاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول، وهشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية، وأحمد سليمان: الألمانى فرانكو فودا معروض على الزمالك لقيادة فريق الكرة.
يستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024
لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور
وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا.
أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو
محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.
تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.
الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري
المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى
تطورات فى أزمة إيقاف قيد الزمالك.. تعرف عليها
شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك في حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، كما يجرى مسئولو الزمالك حاليا إجراءات سداد حق رعاية سامسون أكينولا لدى نادى ليون النيجيرى، بالاضافة إلى انفراجة فى غرامة شيكابالا لدى سبورتنج لشبونة البرتغالى، والغرامة المستحقة لصالح الغانى اتشمبونج لاعب الفريق السابق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز