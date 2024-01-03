الامارات | مدرب الجزيرة: للمرة الأولى أقود فريقاً في المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي بوب دي كليرك، أنه جاهز لجميع الاحتمالات بالنسبة إلى موقفه مع «فخر أبوظبي» سواء باستمراره مدرباً مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب جديد، أو بتوليه المهمة حتى نهاية الموسم، خلفاً لمواطنه فرانك دي بور الذي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب الخروج من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة أمام الوحدة.

وقال دي كليرك لـ«الإمارات اليوم» إنه ممتن لإدارة نادي الجزيرة بمنحه هذه الفرصة لقيادة الفريق الأول، موضحاً أنها المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب فريق على مستوى المحترفين، بعدما اقتصرت تجاربه السابقة على العمل كمساعد مدرب، أو مدرباً لفرق الناشئين.

وأوضح: «سعيد بتحقيق الجزيرة الفوز في آخر مباراتين أمام كل من الإمارات وحتا في الدوري، لندخل فترة التوقف بمعنويات مرتفعة وأفضل طريقة ممكنة قبل استئناف المسابقة وخوض غمار النصف الثاني من الموسم».

وأضاف: «نسعى للاستفادة من فترة التوقف بتصحيح الأخطاء، واستعادة اللاعبين المصابين، وإعادة ترتيب أوراق الفريق بشكل عام، خصوصاً أننا نعلم أن النتائج لم تكن على قدر الطموحات».

وعن طبيعة العمل الذي يركز عليه في الفترة الحالية، قال: «اهتمامنا بشكل أكبر على الجانبين الذهني والمعنوي، وهو أمر طبيعي نظراً للتغيرات التي طرأت على الفريق، لذلك نحن سعداء بالفوز في آخر مباراتين قبل فترة التوقف، ليتجاوز اللاعبون مرحلة الإحباط بعد التعثر في أكثر من مباراة».

ورداً على سؤال حول استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم، قال: «أنا جاهز لجميع الاحتمالات، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم أو تعاقد النادي مع مدرب جديد، إذ إنني أركز على أداء مهتمي على أكمل وجه».

أما بالنسبة إلى تعاقد الجزيرة مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، قال: «هذه الأمور وفقاً لرؤية إدارة النادي، ونحن حالياً في فترة التوقف، والفريق بالفعل يحتاج إلى بعض الراحة، حتى يعيد اللاعبون شحن طاقاتهم، خصوصاً الذين ليس لديهم مشاركات دولية، بينما يجب أن نكون حذرين وأن نستعد للفترة المقبلة بشكل جيد، لأنها ستكون الأكثر صعوبة بالتأكيد، مع زيادة قوة المنافسة بين جميع الأندية».

مدرب الجزيرة:

• أركز بشكل أكبر على الجانبين الذهني والمعنوي.

• الفريق بحاجة إلى الراحة حتى يعيد اللاعبون شحن طاقاتهم.