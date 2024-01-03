الامارات | شيخة الشحي بطلة مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة شيخة أحمد الشحي، بلقب سباق السيدات، في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 132 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت شيخة الشحي اللقب على صهوة الجواد «واترليا سيكورسكاي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» بعدما جاءت في المركز الـ14 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، ثم قفزت إلى الصدارة في المرحلة الثالثة، قبل أن تنهي السباق في المركز الأول خلال المرحلة الأخيرة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة الجواد «غا أروش بن تانغو» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، وحلّت في المركز الثالث الفارسة الإسبانية برونا بوغولس أوماتيل، على صهوة الجواد «إتش إف إف فايبر» المملوك إلى «إسطبلات إم 7».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدرت الفارسة الأوروغويانية لوبا فاريلا، المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً على صهوة الجواد «أرشان» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» بزمن قدره 1:11:04 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة شمة الشحي، على صهوة الجواد «مايكان» المملوك إلى «إسطبلات العاصفة 3»، مسجلة زمناً قدره 1:11:13 ساعة، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الإيطالية فيرونيكا غيساني، على صهوة الجواد «باجازو أوف غريدوس» المملوك إلى «إسطبلات الريف أشعب»، مسجلة زمناً قدره 1:12:14 ساعة. وتقدمت الفارسة الإيطالية فيرونيكا غيساني، إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما احتلت المركز الأول بزمن قدره 52:33 دقيقة، بينما قفزت الفارسة البولندية كاميلا كارت، من المركز الـ30 إلى الثاني على صهوة الجواد «أفينير لا ماجوري» المملوك إلى «إسطبلات إم آر إم»، مسجلة زمناً قدره 50:33 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة شيخة أحمد الشحي، على صهوة الجواد «واترليا سيكورسكاي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» بزمن قدره 51:20 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، بعدما تقدمت الفارسة شيخة أحمد الشحي، إلى الصدارة بزمن قدره 45:58 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة علياء عبيد الشامسي، متقدمة من المركز السادس على صهوة الجواد «برويك ذا جيميني بولوكس» المملوك إلى «إسطبلات إيه بي إتش»، مسجلة زمناً قدره 45:41 دقيقة، بينما تراجعت الفارسة البولندية كاميلا كارت، من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 46:02 دقيقة.