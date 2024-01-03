الامارات | دبوب: منتخب فلسطين هدفه التأهل لأدوار متقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل أقل من أسبوعين من انطلاق نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الممتدة من 12 يناير حتى 10 فبراير في قطر، لا يبدو أعضاء المنتخب الفلسطيني بمزاج مناسب لكرة القدم بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

من جهته، قال المدرب التونسي للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب: «لدينا مشكلات جسدية وتقنية وتكتيكية بسبب تعليق بطولة كرة القدم ونقص المنافسة، دون غض النظر عن البُعد النفسي لكل ذلك».

ويتابع «هدفنا هو التأهل للأدوار المتقدمة في كأس آسيا وإظهار صورة تشرّف كرة القدم الفلسطينية». وتلعب فلسطين في المجموعة الثالثة التي تضم الأبيض الإماراتي وهونغ كونغ وإيران.

قائمة السعودية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار، وفي الدفاع: حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، أيمن يحيى، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، عبدالله الخيبري. وفي الوسط: مختار علي، عباس الحسن، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، وفي الهجوم: فهد المولد، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري. ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة مع منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

غياب عطوان

أعلن الاتحاد العراقي غياب المدافع الدولي أمجد عطوان عن قائمة «أسود الرافدين» في نهائيات كأس آسيا، غداة تعرضه لإصابة.

وكان عطوان (26 عاماً) لاعب فريق زاخو تعرض لإصابة خلال مواجهة الكهرباء ضمن منافسات الدوري المحلي الأحد الماضي.

وقرر المدرب الإسباني خيسوس كاساس استدعاء لاعب أربيل أكام هاشم ليحل محل عطوان.

ويعسكر منتخب العراق في أبوظبي، ويخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر الجاري.

وتلعب العراق في المجموعة الرابعة التي تضم اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

اليابان تستدعي لاعباً رغم الإصابة

استُدعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023، رغم أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون الأسبوع الماضي، إن ميتوما (26 عاماً) سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1) الخميس الماضي في الدوري الإنجليزي.

ويلعب المنتخب الياباني مع إندونيسيا، العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة.