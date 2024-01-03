جيرو: أتمنى التتويج بالبطولات مع ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فريق ميلان الإيطالي أنه سعيد للغاية بفترة تواجده مع الروسونيري وأنه يسير على الطريق الصحيح خلال الموسم الجاري بالكالتشيو.

وحصد جيرو جائزة أفضل رياضي لعام 2023 من قبل صحيفة لو دوفينيه ليبيريه الفرنسية في موطنه سافوي، وقال مهاجم منتخب فرنسا في تصريحاته لأحد القنوات الفضائية: "على المستوى الشخصي، موسمي يسير بشكل جيد، أنا متقدم أكثر مما كنت عليه في السنوات السابقة".

وأضاف: "في 13 مباراة سجلت 8 أهداف، وقدمت 5 تمريرات حاسمة، وأتمنى تقديم المزيد مع الفريق خلال المباريات المقبلة".

وانتقل جيرو إلى ميلان صيف عام 2021، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وكان مقررًا أن ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي، لكن العملاق الإيطالي قرر تجديد عقد جيرو مع الفريق لمدة موسم إضافي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، ويحصل على حوالي 3.5 مليون يورو في الموسم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 300 ألف يورو في صورة مكافآت، والتي يصعب الوصول إليها بسهولة وترتبط بأدائه، حيث يستضيف فريق ميلان نظيره كالياري على ملعب سان سيرو، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

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