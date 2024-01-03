القندوسي يكشف طلب كولر قبل رحيله عن الاهلي

كشف أحمد القندوسي لاعب الاهلي المعار إلى سيرامكيا كليوباترا عن تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء وطلب المدير الفني مارسيل كولر.

وكان الاهلي قد تعاقد مع القندوسي في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزائري، ورحل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وقال أحمد القندوسي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1 مع الإعلامي أحمد شوبير: “الاهلي طلب مني الخروج للإعارة من أجل ضم مهاجم أجنبي”.

أقرأ أيضاً- القندوسي: الاهلي حلم أي لاعب وفضلته على الزمالك

وتابع: “في البداية كنت حزين ومتوتر من طلب الاهلي إعارتي لكن الشناوي وكهربا اقنعوني باتخاذ القرار، اخترت سيراميكا لانني شعرت بالراحة معهم ووجدت انه فريق جيد ولا يوجد خلاف او ضغوطات”.

واضاف: “وفاق سطيف طلب مني العودة من جديد ولكنني رفضت، ومارسيل كولر طالب مني الاستمرار في الدوري المصري من أجل متابعتي بشكل جيد”.

وواصل: “عندما سجلت في شباك الاهلي شعرت بمشاعر متناقضة بين الحزن والفرح”.

وعلق على غيابه عن قائمة منتخب الجزائي في أمم أفريقيا قائلاً: “كنت أتوقع التواجد في قائمة الجزائر في أمم أفريقيا لكن بلماضي كان له وجهة نظر اخرى”.