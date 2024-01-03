شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: لا يجب محاسبة فيتوريا قبل انتهاء بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة طلبة، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة كأس الأمم الافريقية جيدة، رافضا محاسبة المدير الفني قبل انتهاء البطولة.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "فيتوريا مدرب جيد وعلينا محاسبته عقب انتهاء بطولة الأمم وليس قبل ذلك، كوبر تعرض للانتقادات قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية رغم نجاحاته".

وتابع: "لا توجد مباراة سهلة ومجموعة مصر في أمم أفريقيا لا يستهان بها، البداية مهمة لمنتخب مصر أمام موزمبيق، ومحمود حمادة سيكون من مفاجآت منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية".

وأشاد حمادة طلبة بالبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، مؤكدا أنه من المدربين الذين لن ينساهم كونه ساهم في تطوير مستواه، وهو من وظفه في مركز الظهير الأيسر مما ساعده على الانضمام للمنتخب.