شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسي: المهاجم الأجنبي سبب رحيلى من الأهلي معارا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا، أن الأهلي طلب منه الخروج على سبيل الإعارة من أجل ضم مهاجم أجنبي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال قندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "كولر تحدث معي وطلب مني البقاء في الدوري المصري، من أجل متابعتي، فطلبت اختيار الوجهة التي سأرحل لها".

وأردف اللاعب الجزائري: "رفضت فكرة العودة للدوري الجزائري معارا، لأنه لا يصح أن أعود للدوري الذي أتيت منه بعد 6 أشهر فقط من الرحيل".

وواصل اللاعب تصريحاته: "اخترت سيراميكا لأنها إدارة محترفة ومحترمة، ووجدت سهولة في الاتفاقات الثنائية، وطلبت اللعب فقط ولم أطلب أي أمور أخرى ولم يحدث خلاف".

وتابع لاعب الأهلي المعار لسيراميكا: "كولر نصحني باللعب لناد داخل مصر، حتى يتابعني بشكل جيد، ولعبت ضد الأهلي وسجلت هدفا لسيراميكا، شعرت وقتها بمشاعر مختلطة بين الفرح والحزن، ولكن هدفي هو اثبات نفسي حتى أتمكن من العودة للأهلي مرة أخرى".