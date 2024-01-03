شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يخطفون الأضواء فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من لاعب فى الدوري المصري دائرة اهتمامات أندية القمة للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تألقهم رفقة فرقهمم في الفترة الأخيرة، وباتوا محط أنظار قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك في مفاوضات مع عدد من لاعبي فرق الدوري المصري للتعاقد معهم وتدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وسد العجز في صفوفهم، لعل أبرزهم:





عمر كمال عبد الواحد

دخل عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر اهتمامات القطبين الأهلي والزمالك، للتعاقد معه في يناير الجاري، لاسيما وأن اللاعب تألق مع فريقه في الفترة الأخيرة بخلاف تواجده بشكل مستمر مع منتخب مصر، وإن كان الأهلي الأقرب لضمه في الميركاتو الحالي.

أحمد أمين قفة

دخل أحمد أمين قفة مهاجم إنبي دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك للتعاقد معه في الميركاتو الحالي، حيث يرغب الأهلي في ضم مهاجم محلي ويضع لاعب إنبي خيار أول له، فيما يفكر الزمالك في ضمه حال حل أزمة وقف القيد.

مروان حمدي

تواجد مروان حمدي مهاجم المصري في قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للأحمر في ضم مهاجم محلي، وقد يقف عامل توتر العلاقة بين إدارة الأهلي والمصري في عدم إتمام الصفقة.

محمود صابر

يخطط مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز والمعار إلى زد، بعد تألقه في الفترة الأخيرة رفقة المنتخب الأولمبي وفريق زد، حيث ينوي الزمالك ضمه بعد إنهاء أزمة وقف القيد.

محمد شحاتة

يفكر الزمالك في ضم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي باعتباره من أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري، حيث يضعه كحل لتدعيم صفوفه في مركز الوسط.

محمد شكري

يعد محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا من ضمن الأسماء التي يهتم بالتعاقد معها الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الأهلي في إيجاد بديل جاهز لعلي معلول، بينما يرغب الزمالك في ضم ظهير أيسر جديد رغم تجديد عقد أحمد فتوح.