رد رسمي من طلائع الجيش بخصوص رحيل نجمه إلى الزمالك

رد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش على رحيل نجمه إلى نادي الزمالك، خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت عدة تقارير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش، في شهر يناير الجاري، عقب حل أزمة القيد.

وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية: “لم يصلنا أي عرض رسمي من نادي الزمالك للتعاقد مع محمد شحاتة”.

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وشدد مدرب طلائع الجيش على عدم وجود أي عرض لأي لاعب في الفريق، وعدم البت في أمر انتقال شحاتة لـ الزمالك لعدم وجود عرض رسمي”.

وواصل بسيوني: “محمد شحاتة مستقبله كبير ولاعب لديه حلول ويفيد أي ناد ونتمنى أن يتميز معنا بشكل أكبر”.

وعن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قال: ” لابد من احترام كافة اختيارات مدرب الفراعنة قبل كأس أمم أفريقيا 2023، وكامل الدعم لهم، والثقة لابد أن تكون كاملة في جميع اللاعبين”.

واختتم بسيوني تصريحاته: “أبرز المنتخبات المرشحة لحصد بطولة كأس أمم أفريقيا هم، منتخب مصر، والمغرب والجزائر والسنغال”.