شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى ترتيبات رحلة الإمارات لخوض المعسكر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة نادى الزمالك، كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى دولة الإمارات الشقيقة، من أجل المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

كما سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وكلفت إدارة نادى الزمالك أحمد حسنى المدير الإداري للفريق بالتواصل مع حازم فتوح وكيل اللاعبين والوسيط في تلك الدورة الودية، من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللازمة بسفر البعثة، والتأكد من جاهزية فندق الإقامة لاستقبال البعثة، بالإضافة إلى الإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يحيى المطرب عمر كمال حفل افتتاح البطولة يوم 20 يناير، على أن تقام مواجهة الاتفاق السعودى ضد أم صلال القطرى في السادسة والربع مساءً، ومواجهة الوحدة الإماراتي والزمالك في الثامنة والنصف مساءً.