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معتمد جمال يحدد موقف "الزنارى" من السفر إلى الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - يحدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، موقف مصطفى الزنارى  لاعب الفريق من السفر مع البعثة إلى الإمارات.

 

يأتى ذلك بعدما منحت إدارة النادى الحرية للمدير الفني في تحديد مصير اللاعبين الذين وقع عليهم عقوبة الإيقاف، وذلك بعد النجاح في تجديد تعاقد أحمد فتوح، ليصبح معتمد جمال صاحب القول الفصل في تحديد مدى الاحتياج لخدمات أي من مصطفى الزنارى أومحمد صبحى في المرحلة المقبلة.

 

ونظرًا لانضمام صبحى وفتوح لقائمة المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا، سيكون أمام المدير الفني "الزنارى" فقط الذى من الممكن أن ينضم لبعثة الفريق الأبيض التي ستتوجه إلى الإمارات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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