ترتيب جدول الدوري الانجليزي.. ليفربول يعزز صدارته وأستون فيلا يواصل مطاردته

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق الكرة الأول بنادى ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي، برصيد 45 نقطة، فيما يحتل المركز الثانى في الترتيب أستون فيلا برصيد 42 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة في ترتيب البريميرليج.

واستطاع لاعبو ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح من تعزيز صدارته بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي ، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، بعدما خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-2 مساء الاثنين، ضمن الجولة ال 20.



ترتيب الدوري الانجليزي

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- آرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينغهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

