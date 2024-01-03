اليوم .. مصر تواجه ليبيا في نهائى البطولة العربية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، مع نظيره الليبي مساء اليوم الأربعاء، فى نهائي البطولة العربية،في نسختها ال 25 , المقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78 .

ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا ، يسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والذي يجمع بين منتخبي تونس والامارات.



وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل منتخب ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64 .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.