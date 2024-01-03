شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح معتمد جمال للاعبى الزمالك قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للسفر الى الإمارات للمشاركة في دورتين وديتين في الفترة من 18 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، حيث طالبهم استغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى او الأفريقي

وقال المدير الفنى للاعبين أن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية.

وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة ،كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.