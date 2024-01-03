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صلاح يعادل هالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختتمت أمس الثلاثاء مباريات الجولة العشرين من الممتاز، بمواجهة وست هام يونايتد ضد برايتون، على ملعب لندن.

وشهدت الجولة غياب هالاند بسبب الإصابة، وسجل محمد صلاح هدفين خلال الفوز على نيوكاسل 4-2، وكذلك سجل سون هدفا في مرمى بورنموث.

ويستعرض لكم "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. محمد صلاح- 14 هدفا

2. هالاند- 14 هدفا

3. دومينيك سولانكي- 12 هدفا

4. سون - 12 هدفا

5. جارود بوين - 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 13 يناير، حيث يستضيف نظيره فولهام على ملعب ستامفورد بريدج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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