الهلال السعودي يفكر في صلاح بديلا لنيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يبحث نادي الهلال السعودي عن بديل النجم البرازيلي، نيمار، الذي تعرض للإصابة ويغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد الصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاكوبس، رغبة الهلال في تعويض نيمار، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لا يزال الاتحاد يريد مدافعًا آخر، ويفكر الهلال في خيارات لتغطية أو استبدال نيمار".

واختتم: "اعتمادًا على كيفية تعافيه، ويتوقع الهلال أيضًا أن يحاول التعاقد مع محمد صلاح، لقد كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي "مرتبة" خلف ليونيل ميسي ونيمار، لكن الاتحاد أعطى الأفضلية للمحاولة لأنهم كانوا ممثل كأس العالم للأندية".

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي حتى يونيو 2025، وحاول اتحاد جدة التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي الإنجليزي تمسك باللاعب.

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