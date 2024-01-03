شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لا يوجد عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلى، عن حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش في الانتقالات الشتوية وموقف أزمة وقف القيد.

وقال حمد إبراهيم في مداخلة لبرنامج "صباح أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى وحال وجود أي عرض سيتم دراسته والبت فيه".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "عبد الرحمن مجدى من العناصر المهمة في فريق الإسماعيلى، ونسعى لمساعدته ولن نقف أمام طريقه ولكن بوجود عرض رسمي يليق بالإسماعيلى وقيمة اللاعب".

وعن أزمة القيد، قال حمد إبراهيم: "لا يوجد أي موارد مالية لحل أزمة القيد وهناك مستحقات بمبالغ كبيرة جدا للاعبين لم يقدموا أي شيء للإسماعيلى ولم نستفيد منهم وكان عندنا مشكلة كبيرة في الناس التي كانت تتعاقد مع هؤلاء اللاعبين والعقود التي أبرمتها بمبالغ كبيرة جدا".

وأضاف: "أكثر الشكاوى التي يعانى منها الإسماعيلى للاعبين أجانب تركوا النادى ولم يحصلوا على مستحقاتهم فاتجهوا للفيفا وهياخدوا كل حقوقهم المالية بشكل كامل، وانا مستغرب من اللى عملهم هذه العقود بهذه المبالغ وللأسف لم يستفيد النادى منهم بأى شيء".