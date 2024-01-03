شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا يرحل عن أسوان بعد مواجهة طنطا بسبب الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان على الرحيل عن الفريق بعد مواجهة فريق طنطا اليوم فى دورى المحترفين، والتي ستكون آخر مبارياته في القيادة الفنية لتماسيح النيل.

وقرر هشام زكريا الرحيل عن زهرة الجنوب بعدما فشلت الإدارة فى توفير الصفقات الجديدة التى طلبها لتدعيم الفريق فى الميركاتو الشتوى الحالى وستكون مباراة اليوم أمام طنطا هى آخر لقاء له مع الفريق.

تشهد أروقة مجلس إدارة نادي أسوان تطورات مُتسارعة، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

ونجح نادى أسوان في التعاقد رسميا مع محمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومنتخب السويس وسمنود السابق لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى، بالإضافة إلى النيجيرى إيكى جوليوس لاعب رينجرز النيجيرى لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر في ترتيب دورى المحترفين برصيد 18 نقطة، من 14 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبو تماسيح النيل 16 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.