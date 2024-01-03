شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يدخل معسكرا غدا بمشاركة 40 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس معسكرًا، غدا الخميس، ويستمر حتى يوم 11 من شهر يناير الجارى، ضمن جولة جديدة للجهاز الفنى للبحث عن المواهب فى مختلف الأندية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين على ضم 40 لاعبًا فى المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التى تحدد القوام الأساسى للمنتخب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب 2008 لقاءات ودية خلال معسكره المغلق، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين فى المرحلة المقبلة.

وسيكون أول ارتباط رسمى للفراعنة الصغار فى شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهى البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ويضم الجهاز الفنى كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزى مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.