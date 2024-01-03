موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب أمام موزمبيق

يلتقى منتخب مصر في السابعة مساء الأحد 14 يناير الجارى، مع منتخب موزمبيق فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر غدا الخميس، ويقع الفراعنة فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتى تضم كلاً مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا ، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها ، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وحال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.