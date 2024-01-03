بروتوكول تعاون بين سيتي كلوب واتحاد البادل التنس

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، والمهندس أحمد غيتوري رئيس الاتحاد المصري لبادل التنس بروتوكول تعاون بين الجانبين يتضمن اقامة دورات تدريبية لإداريي ومدربي ولاعبي سيتي كلوب.

ويتضمن البروتوكول تنظيم بطولة كبرى باسم سيتي كلوب، والتعاون بين الجانبين لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة بجميع أنحاء الجمهورية من خلال فروع سيتي كلوب في المحافظات وذلك عن طريق قيام اتحاد اللعبة بتوفيرمدربين وبرامج لفرق سيتي كلوب وانشاء أكاديمية مشتركة بين النادي واتحاد اللعبة بالإضافة إلى اتاحة الفرصة أمام المنتخبات الوطنية للتدريب على ملاعب سيتي كلوب واقامة

البطولات المفتوحة عليها.

شهد توقيع البروتوكول حضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن أشرف الفار رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة والكابتن خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لبادل التنس.

يأتي بروتوكول التعاون مع اتحاد بادل التنس ضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب الهادفة لتوسيع قاعدة الرياضة بها في كل اللعبات وبجميع أنحاء الجمهورية خدمة لقطاعات البطولة مستقبلا ممثلة في المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.